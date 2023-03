Célébrez les 150 ans de la naissance de Sergueï Rachmaninov sur Musiq3

Yuja Wang et Michael Tilson Thomas (direction) avec le London Symphony Orchestra : du Grieg, du Beethoven et surtout le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov avec Yuja Wang au piano

Le Berliner Philharmoniker et Simon Rattle : les Danses symphoniques de Rachmaninov et L’Oiseau de Feu de Stravinski dans un enregistrement de 2014

