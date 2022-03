Célébrez le retour du printemps avec les richesses du patrimoine touristique wallon !

Le même soin a été appliqué dans la sélection de circuits de randonnées, promenades et balade dans la brochure Wallonie, terre de randonnée. En couple, entre amis ou en famille, les amoureux de la faune et de la flore peuvent ici découvrir les plus beaux itinéraires pour s’aérer l’esprit et découvrir les richesses locales.

D’autres brochures sont également à disposition, comme les expos à ne pas rater ou les plus beaux jardins à visiter. Vous l’aurez compris, la Wallonie est une terre au patrimoine touristique riche, accessible pour tous et à découvrir sans plus attendre !