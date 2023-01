Célébrez le bicentenaire de la naissance du compositeur Edouard Lalo durant la semaine du 23 janvier

Le vendredi 27 janvier 2023 sera marqué par le bicentenaire de la naissance du compositeur Edouard Lalo. Musiq3 consacrera des chroniques et émissions au compositeur français de la Symphonie espagnole.

Edouard Lalo est un compositeur français né à Lille le 27 janvier 1823. Il entre au Conservatoire de Lille à 10 ans pour y apprendre le violon. En 1839, il se perfectionne à Paris, contre la volonté de sa famille.

A Paris, il est initié à la composition et qu’il soumettra au jugement d’Hector Berlioz (1803-1869). Il se lie d’amitié avec le compositeur et violoniste virtuose Pablo de Sarasate (1844-1908) pour qui il écrira durant l’année 1874 la Symphonie espagnole, un concerto pour violon et orchestre en ré mineur de cinq mouvements. Il se laissera également tenter par le ballet avec Namouna en 1872 dont l’accueil fut pour le moins mitigé mais aussi par l’opéra où son deuxième essai, Le Roi d’Ys (1888) fut un succès triomphal, d’après la presse de l’époque.

Le 22 avril 1892, le compositeur à la légion d’honneur s’est éteint à Paris, laissant son dernier drame lyrique, La Jacquerie, incomplet après avoir seulement achevé le premier mouvement. C’est le compositeur et critique musical Arthur Coquard (1846-1910) qui composera les 3 actes manquants de cette œuvre dont la première eut lieu à Monte-Carlo en 1895.

