Célébrez la Fête de l'Amour avec l'équipe de la série belge 'Trentenaires' à Charleroi

Du 23 au 26 août, Charleroi organise sa quatrième Fête de l’Amour et célèbre l'amour sous toutes ses formes. L'équipe de la série belge Trentenaires sera présente et vous invite à la rejoindre pour une rencontre inédite !

Depuis quatre ans, l’asbl Charleroi Centre-Ville organise cet événement pour aborder l'amour et la diversité tout en revendiquant son engagement contre les discriminations. L'équipe de Trentenaires, qui est actuellement en rediffusion sur La Une, a décidé de se joindre à la fête et de partir à la rencontre des fans (de plus en plus nombreux) de la série.

Quand et où ?

Rendez-vous le samedi 26 août à la Place de la Digue à Charleroi

Quel est le programme ?

13h : Coup d'envoi des "mariages for a joke", où vous pourrez vous marier pour de faux. Les membres du casting seront présents et inaugureront les cérémonies.

13h30 : Rencontrez vos acteurs et actrices préféré · e · s lors d'un drink RTBF à la Kafet. C'est gratuit et ouvert à tout le monde, et ce sera l'occasion de prendre quelques photos souvenirs.

15h : Départ pour la marche des Fiertés (d'une durée d'une heure). Participez à un "cortège à la fois festif et revendicatif autour de l’amour pour toutes et tous, et de l’appartenance à la communauté LGBTQIA+". Tout public, y compris familial.

Pour retrouver toutes les infos de la Fête de l'Amour, c'est par ici.

Pour rejoindre le groupe Facebook des fans de la série, cliquez ici.

Et pour rappel, la série Trentenaires est toujours dispo en intégralité sur Auvio.