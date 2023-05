Célébrations de la défaite nazie en Russie : Vladimir Poutine promet la "victoire" en Ukraine.

Plus d’un an après avoir lancé son armée à l’assaut de son voisin qu’il accuse de nazisme et après une série de cuisants échecs, M. Poutine a estimé que le monde était "à un tournant". "Une guerre a été lancée contre notre patrie", a accusé le président russe depuis la place Rouge, devant des milliers de soldats, l’élite politique et une poignée de dirigeants de pays d’ex-URSS. "L’avenir de notre État, de notre peuple dépend de vous", a dit le maître du Kremlin en s’adressant aux soldats engagés en Ukraine. "Pour la Russie, pour nos vaillantes forces armées, pour la victoire, hourra !", a-t-il conclu, avant que ne commence un défilé de milliers d’hommes sous un soleil printanier.