Célébrations après Maroc-Espagne : la police a procédé à des arrestations

Après la victoire du Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde de football, des centaines de Marocains ont célébré la victoire des Lions de l’Atlas dans le centre-ville de Bruxelles. Au début de la soirée, la fête s’est déroulée dans le calme, mais dans la soirée, la police est finalement intervenue.

Dès 19h00, le boulevard du Midi a été fermé au trafic, tant vers la porte d'Anderlecht que vers la porte de Hal. Des rassemblements se sont rapidement formés dans les quartiers Lemonnier, Dansaert, Etangs Noirs à Molenbeek et Pavillon à Schaerbeek, a précisé la police. Une chaîne humaine de supporters a longtemps permis d'empêcher la confrontation entre quelques fauteurs de trouble et la police. Dans ce cordon, "les aînés" ont plusieurs fois rappelé à l’ordre les supporters plus jeunes, les invitant à "montrer l’exemple" et à calmer le jeu.