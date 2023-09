Célébration de l'incroyable carrière solo de Tina Turner avec "Queen of Rock 'n' Roll"

Disponible en précommande dès maintenant, "Queen of Rock 'n' Roll" sera officiellement disponible le 24 novembre. Cette collection sera proposée en triple CD et en 5LP, ainsi qu'en versions numérique et vinyle 12 titres. Tous les coffrets seront accompagnés d'une préface signée par Bryan Adams, un ami et collaborateur de longue date de Tina.



Le parcours solo de Tina Turner a débuté en 1974 avec son premier album, "Tina Turns The Country On !" alors qu'elle continuait à performer et à enregistrer des albums avec le duo Ike & Tina Turner Revue. Bien que cet album n'ait pas produit de single, c'est en 1975, avec la sortie de son deuxième opus, "Acid Queen" qu'elle a marqué les esprits en reprenant "Whole Lotta Love" de Led Zeppelin. Cette compilation retrace son incroyable carrière en incluant des duos mémorables avec des légendes telles que David Bowie, Bryan Adams, Eric Clapton, et Rod Stewart, ainsi que certains des singles pop et rock les plus emblématiques de tous les temps, dont "What's Love Got To Do With It","Private Dancer" "We Don't Need Another Hero", "The Best", "Steamy Windows", "I Don't Wanna Lose You" et "Disco Inferno" pour n'en citer que quelques-uns.



Pour rendre hommage à cette inoubliable reine du rock 'n' roll, cette collection inclut également une nouvelle version émouvante de "Something Beautiful Remains" rebaptisée simplement "Something Beautiful." Cette chanson a été retravaillée par Terry Britten, producteur légendaire et collaborateur de longue date de Tina. Elle constitue un touchant adieu à l'immense héritage de Tina, que Terry a créé peu après son décès, exprimant : "Chère Tina, l'expérience de travailler avec toi ne pourra jamais être répétée, mais dans mon cœur, quelque chose de beau demeure. Avec amour, Terry."



Tina Turner, vénérée à l'échelle mondiale, a inspiré des millions de personnes par sa vie, sa voix, sa danse et sa musique inoubliable. Elle demeure l'une des artistes les plus influentes de tous les temps, ayant même inspiré des artistes contemporains tels que Beyoncé, qui a rendu hommage à Tina Turner lors de la cérémonie du Kennedy Center en 2005 ou encore leur incroyable prestation de "Proud Mary" aux Grammy Awards qui reste une des prestations les plus iconiques de tous les temps de la cérémonie américaine.



Avec plus de 200 millions de disques vendus, Tina Turner a eu 11 singles dans le Top 10 en Belgique et a marqué le monde musical à jamais. Elle a remporté huit Grammy Awards, a été intronisée au Rock & Roll Hall of Fame en 1991, et détient des étoiles sur le Hollywood Walk of Fame. Sa tournée "Break Every Rule" de 1988 a même établi un record mondial avec 184 000 spectateurs au Maracanã de Rio de Janeiro. Le magazine Rolling Stone l'a classée au 17e rang des 100 plus grands chanteurs de tous les temps et au 63e rang des 100 plus grands artistes de tous les temps.



Malgré sa célébrité, Tina Turner a toujours conservé son charme et son adoration en tant que personne. Dans une préface touchante, Bryan Adams exprime parfaitement l'impact qu'elle a eu sur lui et sur le monde entier : "De l'obscurité des débuts aux scènes du Royaume-Uni et d'Europe, je remercie Tina d'avoir changé le cours de ma vie, et je suis très reconnaissant d'avoir pu profiter de son temps précieux. Elle était une force de la nature, personne n'avait son énergie ou sa voix, je suppose qu'il est juste de dire, ce n'est que de l'amour, et c'est tout."