"Cela me coûte moins cher de ne pas travailler": à Ensival, un boulanger ferme son commerce suite à la flambée de l'énergie

A Ensival (Verviers), une boulangerie est contrainte de fermer ses portes.

Plus possible de payer les factures, alors au lieu de tomber en faillite, les gérants décident de descendre le volet pour un temps. Nous sommes allés à leur rencontre alors qu'ils servaient leurs derniers clients ce lundi.

La boulangerie Hanlet a tout pour plaire: un comptoir alléchant, une clientèle affluente, un intérieur flambant neuf après les inondations. Pourtant, dans son atelier, Damien Hanlet, le boulanger, est un homme malheureux, accablé par les factures d'énergie: "Ça revient à 10.000 euros par mois pour le gaz et l'électricité, en sachant que c'est variable et que ça pourrait monter à 14 ou 15.000 euros. En fait, il n'y a aucune limite. Ça pourrait être 50% de mon chiffre d'affaires. Ça me coûte moins cher de ne pas travailler."

En un an, le gaz et l'électricité consommés dans cette boulangerie pourraient coûter plus de 100.000 euros. Alors ce lundi, en fin de journée, le volet se ferme pour une durée indéterminée: "On fait un pas de côté pour pouvoir garder le commerce et revenir, et être toujours là pour qu'il puisse toujours y avoir un commerce."

Ce n'est pas possible de demander au client de payer le double ou le triple du prix

Damien Hanlet n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais c'était ça, ou proposer son pain à 10 euros: "Le souci, c'est que les augmentations de prix sont déjà depuis le Covid, c'est ingérable, et demander à quelqu'un de payer le double ou le triple du prix, ce n'est pas possible."

Sur le trottoir, la clientèle est déçue, mais compréhensive: "Ils sont obligés de fermer par manque de budget. Ce n'est pas normal. Quand on voit les factures qu'on reçoit, ce n'est pas normal du tout." "Je trouve que c'est malheureux, c'est triste, parce que les gens doivent vivre." "C'est compliqué parce que quand on habite ici, c'est à côté, et il n'y en a pas beaucoup dans la région" témoignent ces trois clients.

Damien Hanlet et son épouse Delphine sont un exemple parmi d'autres de commerçants pris à la gorge. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à fermer boutique.