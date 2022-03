Cédric Wautier, présentateur d’Une brique dans le ventre, parrain de la catégorie "Déco Design"

Il se définit lui-même comme un "ouvreur de portes" et un "passeur d'histoires". Journaliste de formation, Cédric Wautier nous fait pénétrer chaque semaine dans l'intimité des familles et des individus qui dévoilent leur "cocon" aux téléspectateurs d'"Une brique dans le ventre". Depuis plus de 18 ans maintenant, il met en avant l'architecture d'aujourd'hui et l'évolution des modes de vie, mais aussi le travail des créatrices et créateurs d'intérieur qui perpétuent la tradition belge d'un design reconnu au-delà de nos frontières. Ce touche-à-tout, curieux de tout, coanime également avec Véronique Tyberghien l'émission de société "Tendances Première" sur La 1ère et ce, depuis septembre 2021.

