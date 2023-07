Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis : "L'équipe s'est un peu perdue, il a fallu se réorganiser et maintenant on se régale"

Cédric Vasseur est arrivé à la tête de l'équipe en 2017, avec l'objectif de relancer la dynamique de Cofidis. "Il a fallu recomposer, observer ce qu'il se passait dans d'autres équipes, réorganiser notre organigramme et surtout aller chercher des coureurs de talent, explique-t-il.

Avec la deuxième victoire de son équipe sur la Grande Boucle, Cédric Vasseur est un manager heureux et ambitieux pour la suite. "Aujourd'hui l'équipe me régale, elle me fait super plaisir. On a envie de continuer avec elle pour la faire encore progresser parce qu'elle n'a pas encore atteint son maximum!"