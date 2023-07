Cédric Vasseur critique les propos "inadmissibles" de Richard Plugge : "En tant que président de l’AIGCP, c’est intolérable"

"Entre manager il y a toujours une certaine rivalité. Mais là où je trouve que c’est inadmissible, c’est que Richard Plugge n’est pas seulement manager de l’équipe Jumbo-Visma mais c’est aussi le président de l’AIGCP (association internationale groupes cyclistes professionnels). Cela veut dire que c’est Richard Plugge qui représente Marc Madiot, qui représente Cédric Vasseur. Les propos qu’il a tenus sont donc intolérables. On ne peut être président de l’AIGCP et traiter ses collègues comme il l’a fait. C’est juste un manque de respect. A lui de tirer les conclusions mais il ne peut en aucun cas continuer de représenter les équipes de cette façon."

Groupama-FDJ et Cofidis font partie des 13 équipes professionnelles qui ont réclamé, avant le départ du Tour de France, "un changement dans la structure et dans le management" de l’AIGC dont Richard Plugge est le président. Les méthodes de management et un manque de transparence ("nous ne sommes pas assez consultés et informés") sont notamment contestés à Richard Plugge. Une assemblée générale sera tenue le 25 août prochain pour statuer sur ce point.