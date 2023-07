Cédric Vasseur (Cofidis) : "Jumbo-Visma veut le beurre et l’argent du beurre et pense tout savoir mieux que tout le monde"

C’était la soupe à la grimace dimanche soir dans les rangs de l’équipe Jumbo-Visma après la 2e place de Wout van Aert sur la 2e étape du Tour de France 2023. Chez Cofidis en revanche, on était bien sûr ravi de ce court-circuit au moment de fêter le succès de Victor Lafay. "C’était historique, un grand moment. On a l’impression d’être dans un rêve, on est super heureux", a réagi Cédric Vasseur.

Le directeur sportif de l’équipe Cofidis ne s’est pas contenté de jubiler pour le succès de son coureur, il a également savouré la défaite de l’équipe Jumbo-Visma. Une formation pour laquelle il n’a manifestement pas beaucoup de sympathie.

"Les Jumbo-Visma pensent tout mieux savoir que les autres. Ils pensent qu’ils ont la science infuse, qu’ils savent s’entraîner mieux que les autres, qu’ils connaissent mieux la tactique mais au final, ils n’ont pas réussi à gagner. Je me dis qu’ils n’ont pas fait suffisamment de stage en altitude, qu’ils n’ont pas fait ce qu’il fallait en termes de nutrition, qu’ils n’avaient pas le bon gonflage des pneus, qu’ils n’avaient pas la bonne stratégie… C’est tout simplement le sport cycliste.

A vouloir tout gagner, on finit peut-être par tout perdre

Il y a une concurrence qui est de plus en plus forte et il faut être humble. Peut-être que la communication entre van Aert et Vingegaard n’a pas été bonne. C’est à leur manager de résoudre cela", a déclaré, sans détour, Vasseur… avant de conclure sur le même ton avec un dernier tacle pour la formation néerlandaise.

"On a l’impression que Jumbo-Visma veut tout, le beurre et l’argent du beurre, gagner toutes les étapes et écraser la course. A un moment donné, il faut en laisser aux autres. Il faut cibler ses objectifs. A vouloir tout gagner, on finit peut-être par tout perdre. Vouloir tout gagner, ça peut marcher une année mais pas sur plusieurs années."