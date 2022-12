Cédric Pollet, photographe botaniste, immortalise la beauté des arbres et leurs écorces

Depuis 22 ans, le photographe français Cédric Pollet, sillonne le monde à la recherche d'arbres aux belles écorces. Il a visité 35 pays pour les étudier, mieux les faire connaître et partager sa passion avec le plus grand nombre, à travers des livres, des expositions, des ateliers et des conférences. Fasciné par l’ingéniosité du végétal, il a rassemblé des milliers d’échantillons sur les thèmes du bois, des écorces, des fruits et des graines, formant ainsi des collections uniques pour sensibiliser le public à la magie des plantes.

C'est lors d'un shooting photos à l’Arboretum de Wespelaar que nous avons fait sa connaissance.