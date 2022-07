Cecilie Ludwig, en larmes : "Quelle victoire ! C'est pour l'équipe après la journée de m**** hier"

Des pleurs. Incapable de se retenir, Cecilie Uttrup Ludwig n’a pu retenir ses larmes au moment d’être interviewée à l’issue de sa victoire sur la 3e étape du Tour de France femmes à Epernay. La Danoise toute heureuse d’offrir une victoire à son équipe FDJ-Suez au lendemain d’une journée très compliquée avec l’abandon de sa coéquipière Marta Cavalli.

"C’était une journée de m**** hier, raconte-elle en sanglots. Je suis tellement contente qu’on ait su réagir après ces chutes. Il y avait tout l’amour et la solidarité de notre équipe qui a parlé. Aujourd’hui, c’était une superbe journée, j’avais des bonnes jambes. J’ai donc essayé… Et J’y suis parvenue ! Je suis désormais une vainqueur d’étape du Tour de France avec le maillot de championne du Danemark. Oh mon dieu, ça ne pouvait pas être plus beau."

"Je ne crois pas que je réalise... Je n’étais pas bien placée au dernier virage puis j’ai continué à me mettre. Quelle victoire ! Cette victoire, je la dédie à mon équipe. Ils ont fait beaucoup d’efforts hier… Je vous aime les gars !"

La championne du Danemark s’est offert une deuxième victoire cette saison, après celle sur son National. Il s’agit de la 12e victoire de sa carrière, peut-être la plus belle.