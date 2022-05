Cecilia Bartoli nommée à la présidence d’Europa Nostra, fédération européenne du patrimoine culturel

Cecilia Bartoli succède au ténor espagnol Placido Domingo, qui présidait l’organisation depuis 10 ans. "Nous n’aurions pas pu trouver un meilleur successeur à notre président sortant, Plácido Domingo, pour nous aider à diriger Europa Nostra vers de nouveaux sommets", a déclaré Hermann Parzinger, président exécutif d’Europa Nostra, à l’issue de l’Assemblée générale du 20 mai dernier. Et d’ajouter : "Nous admirons sa voix sublime, son originalité artistique et son audace, son dévouement à combiner l’art avec la pensée imaginative, la créativité avec la recherche scientifique, la tradition avec l’innovation, son travail inlassable et son professionnalisme en tant que chanteuse et directrice artistique, sa passion pour le patrimoine culturel inestimable de l’Europe, tangible et intangible, et, bien sûr, sa personnalité chaleureuse et charismatique.​​Avec toutes ces qualités, Cecilia Bartoli sera une lumière brillante qui guidera et inspirera notre action qui est axée sur la poursuite d’un avenir plus durable, inclusif, beau et pacifique de notre Europe."

Cecilia Bartoli s'est dit honorée et privilégiée d'avoir été nommée à la présidence de cette organisation qui "l'inspire et enrichit [s]on travail." Et d'ajouter "Le patrimoine, c'est la culture et le souvenir. Sans une prise de conscience de notre patrimoine, la culture disparaîtrait, et avec elle notre identité."