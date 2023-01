Cécile Warnimont lance un nouveau concept "Nomade-C": des ateliers de cuisine à son domicile de Pepinster ou chez vous

Cécile Warnimont est l’ancienne patronne du resto Barisart à Spa.

Aujourd’hui, elle vient de lancer un nouveau concept de cuisine, Nomade-C.

Après les diverses crises (Covid, inondations…), elle a décidé de changer de cap.

Elle a développé une cuisine plus saine, en circuit court avec une pointe d’accent oriental, accessible à tous. Son but est de partager ses connaissances mais aussi de travailler des produits de saison et bio.

Aujourd’hui, elle vous propose des ateliers à son domicile de Pepinster ou dans un autre lieu, comme chez vous.

Elle vous montrera comment concocter entre autres l’apéro veggie, cuisine indienne healthy, lunch santé.

Mais elle a d’autres projets en tête comme un week-end santé, des tables d’hôtes…

Si vous voulez en savoir plus ou la faire venir chez vous pour partager un moment convivial,

Rendez-vous sur sa page FB Cécile Warmimont