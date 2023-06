Cécile : Un One-Woman Show, gagnez deux place !

Cécile Chaminade est la compositrice française la plus célèbre dont vous n’avez jamais entendu parler. Compositrice extrêmement populaire de la fin du 19e et du début du 20e siècle, elle jouissait d’une renommée internationale à son époque et se produisait dans le monde entier. Puis, après la Première Guerre mondiale, elle disparaît de la vue du public, tout comme sa musique disparaît du répertoire classique.

Dans "Cécile", un spectacle écrit par Peter Gumbel, Karin Lechner raconte l’histoire émouvante de la vie de Chaminade et, dans son style virtuose, interprète les plus grands succès de la compositrice.

