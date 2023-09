Cécile Neven, première femme à la tête de l’Union Wallonne des Entreprises : "En Wallonie, on tergiverse trop"

Interrogée par Thomas Gadisseux, Cécile Neven est revenue notamment sur les problématiques de l’emploi et du chômage en Wallonie. "J’ai visité beaucoup d’entreprises et ce qui me frappe, c’est cette difficulté à recruter" témoigne-t-elle. D’entrée de jeu, la nouvelle patronne des patrons wallons soulève la question de la pénurie de main-d’œuvre en Wallonie : "C’est absolument inédit, ça n’a jamais pris de telles proportions".



En ligne de mire, l’application nécessaire de la nouvelle réforme de l’accompagnement adapté des demandeurs d’emploi qui vient d’être votée. "Cette réforme va consister à accompagner le demandeur d’emploi de manière beaucoup plus personnalisée, à faire un vrai bilan de compétences. Cet accompagnement doit être réalisé sur le terrain, de A à Z, et de manière beaucoup plus rapide qu’il ne l’est maintenant. On est tous d’accord là-dessus, mettons-la en œuvre" explique Cécile Neven.

Revenant sur cette réforme, la patronne de l’Union Wallonne des Entreprises dénonce la lenteur de l’appareil wallon : "En Wallonie, on tergiverse trop. Cette réforme est votée, on est tous d’accord là-dessus. Si on décide quelque chose, alors on doit le mettre en œuvre."