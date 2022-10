Cécile, ménopausée avant 30 ans : "Ça fout une claque, j’avais l’impression d’être vieille avant d’être vieille"

"J’étais tellement à mille lieues d’imaginer que ça n’irait pas que je disais très fièrement que j’avais arrêté la pilule, que j’allais faire un enfant", explique Cécile Voglaire, aujourd’hui âgée de 37 ans. Il y a une petite dizaine d’années, après avoir rencontré l’homme de sa vie et acheté une maison ensemble, la suite logique pour elle était de fonder une famille sans trop se poser de questions. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

A 28 ans, la jeune mariée arrête la pilule et tente de tomber enceinte, sans succès. Après 2 années d’essais, d’espoir, d’accompagnement gynécologique très poussé, le diagnostic tombe : Cécile est ménopausée précoce. "Dans le rapport médical, il était mentionné que mes ovaires ressemblent à des bandelettes plates dépourvues d’ovules, donc évidemment ça a été un choc. Ça fout une claque, j’avais l’impression d’être vieille avant d’être vieille", confie la jeune femme.

La ménopause est un phénomène naturel pour les femmes aux alentours de 45-50 ans, mais il est beaucoup moins fréquent avant cette tranche d’âge. Environ 1% des femmes de moins de 40 ans seraient touchées par la ménopause précoce. "On a pleuré, on a eu des moments durs, mais très vite Cécile parvient à rebondir. Je suis stérile, mais je suis résiliente, on ne peut pas qu’avoir des choses négatives en soi", dit-elle en souriant.