Cécile McLorin Salvant : J’assume complètement mon étrangeté !

Fille d’une mère française et d’un père haïtien, élevée dans la culture musicale de Miami, Cécile McLorin Salvant commence des études de piano à 5 ans et grandit en côtoyant les 2 langues (française et américaine).

Elle a accès à une grande variété de musique grâce à la collection de disques impressionnante de ses parents. Le jazz en fait partie bien sûr, mais son adolescence se limite à l’étude du classique et de Broadway. Elle part à Aix en Provence pour y étudier l’opéra et le droit. L’ironie veut que ce soit en France qu’elle découvre les racines du jazz et la musique américaine.