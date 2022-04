Cécile Djunga, sur son petit nuage, annonce ses fiançailles

Celle qui a choisi de faire du racisme un combat a voulu mettre en avant les coutumes qui sont d’applications en République démocratique du Congo, dont elle est originaire, en respectant l’ordre du processus qui conduit au mariage. Un acte qui lui tenait visiblement fortement à cœur, d’après ces écrits…



"Heureuse et honorée d’avoir fait des fiançailles dans la tradition congolaise.

Tu es venu chez ma maman et tu as demandé ma main

Merci mon Romain pour ta curiosité, ta patience, ton respect et ton ouverture d’esprit envers mes coutumes.

Ce n’est pas toujours facile de se comprendre quand on vient de deux cultures complètement différentes mais plus on avance ensemble plus je ressens qu’on devient forts et riches de nos différences".