Cécile De Gernier : "Tessa Wullaert aurait mérité ce Soulier d’or et il faut écouter ce qu’elle a à dire"

Le Soulier d’or féminin 2022 a été attribué la semaine dernière à Nicky Evrard, la gardienne d’OHL et des Red Flames. Jamais une gardienne n’avait remporté le trophée (en sept éditions) et ce Soulier d’or est venu récompenser un Euro particulièrement réussi ainsi qu’un début de saison très solide en Super League avec Louvain où le "Mur" Evrard a enchaîné les clean sheets.

Mais si le titre de Simon Mignolet chez les messieurs a semblé indiscutable, cette victoire d’Evrard côté féminin a tout de même soulevé des questions. Deuxième du référendum pour la troisième fois de suite, Tessa Wullaert a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux avant, pendant et après la cérémonie (à laquelle elle n’a pas assisté). La capitaine des Red Flames et de son nouveau club néerlandais du Fortuna Sittard a notamment mis en avant ses statistiques qui flirtent avec les sommets (voir ci-dessous : meilleure buteuse de Super League féminine l’an dernier, meilleure buteuse des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, elle a aussi signé le doublé Coupe-Championnat avec Anderlecht et continue de marquer et de délivrer des assists sous son nouveau maillot à Sittard). Des chiffres impressionnants mais visiblement insuffisants aux yeux des votants et votantes. La star des Red Flames a aussi publié un émoji "clown", seul sur fond noir, en plein milieu de la soirée. De quoi générer quelques crispations et discussions.

L’an dernier déjà, Tessa Wullaert était passée à côté du trophée (devancée par Janice Cayman pour… un point) et n’avait pas hésité à partager sa déception, évoquant même a posteriori "la plus grande déception de sa carrière". Mais cette année, "ses publications, notamment le clown, étaient destinées avant tout à l’organisation" a précisé notre consultante et ancienne Red Flame Cécile De Gernier dans l’émission La Tribune. "Ça fait partie d’elle. Sur le moment, elle a besoin de réagir. Sa communication est un peu piquante, c’est vrai. Mais elle m’a assuré qu’elle n’a absolument rien contre Nicky Evrard."