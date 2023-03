Cécile De Gernier sur le transfert de Nicky Evrard à Chelsea : "Je trouve que vous ne progressez pas en acceptant d’aller jouer 2e gardienne dans un club"

Chelsea la voulait déjà en septembre et les Blues ont donc réussi à l’avoir un an plus tard. Nicky Evrard, 27 ans, va terminer la saison à Oud-Heverlee Louvain avant d’enfiler les gants à Chelsea qu’elle rejoindra le 1er juillet prochain.

Lauréate du soulier d’or et gardienne des Red Flames, Nicky Evrard va franchir un palier la saison prochaine en rejoignant Chelsea. Un transfert qui fait plaisir à la joueuse mais dont Cecile De Gernier n’est pas fan, comme elle l’a expliqué ce lundi lors de l’émission La Tribune : "C’est pour être 2e gardienne. Et je trouve que vous ne progressez pas en acceptant d’aller jouer 2e gardienne dans un club. Chelsea, c’est un club qui joue avec des internationales qui sont dans le top mondial. Mais c’est bien pour sa progression et financièrement aussi. Après, c’est notre titulaire en équipe nationale. Si Courtois était parti pour faire 2e gardien, tout le monde aurait dit que ce n’était pas bon. Et ici c’est la même chose."

Des propos confirmés par Marc Wilmots : "si tu ne joues pas, c’est vrai que c’est compliqué. Car tu n’as pas de rythme et c’est compliqué de venir en équipe nationale."

Hugo Siquet, invité dans l’émission, a lui aussi son idée : "mentalement ça te détruit de n’être que sur le banc, mais il y en a qui acceptent. Chacun à sa manière de voir les choses."

Reste à voir maintenant si Nicky pourra déjouer les pronostics.