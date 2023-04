Cécile De Gernier sur le titre des dames du Sporting d’Anderlecht : « Cela ne sauve pas la saison des hommes qui restent la vraie vitrine du club »

En s’imposant 1-2 sur la pelouse de Louvain, leur plus proche concurrent dans la course au titre, les dames du Sporting d’Anderlecht sont sacrées championnes de Belgique pour la dixième fois de leur histoire et pour la sixième fois consécutive. Pourtant cette saison, les Anderlechtoises n’étaient pas spécialement considérées comme favorites. Un statut que les Louvanistes ont finalement eu du mal à assumer.

Si du côté de l’équipe masculine, c’est encore la gueule de bois après la pire saison depuis 92 ans, les dames peuvent avoir le sourire. Grâce à elles, le blason du club est quelque peu redoré. Mais cela ne veut pas pour autant dire que la saison du Sporting est réussie. "C’est important que les dames continuent à gagner des titres pour leur développement et pour que l’on ne retire pas l’argent que le club peut y investir. Mais je ne pense pas que cela sauve la saison du club de manière générale. Les hommes restent la vraie vitrine du Sporting" analyse notre consultante Cécile De Gernier. "Ce titre est important pour la section féminine mais je crois que cela ne change pas grand-chose au niveau du club" poursuit-elle.

Ce titre, les Anderlechtoises sont allées le chercher alors qu’elles sont privées de deux joueuses cadres. Les Red Flames Marie Minnaert et Laura De Neve se sont récemment blessées et ont dû regarder la course au titre sur le bord des terrains. Pourtant ces absences ne se sont pas fait sentir. "Ce sont des pions importants mais ces blessures n’ont pas eu d’impact sur le mental du groupe. Je pense que les Anderlechtoises étaient prêtes surtout dans l’impact physique. C’est beaucoup de muscle et cela a fait la différence. Anderlecht est allé au caractère chercher les matchs qu’il fallait aller chercher" détaille l’ancienne internationale Belge.

Louvain a fait une belle saison régulière mais c’est devenu plus difficile au moment des playoffs. Cela veut donc dire que le problème ne se situe pas au niveau du jeu mais bien au niveau de la tête.

Du côté Louvaniste, on peut naturellement nourrir des regrets. Comme la saison passée face au même adversaire, OHL a concédé une défaite qui le prive d’un tout premier sacre. Mais cette année, le club était pourtant pointé comme le grand favori et la direction avait mis toutes les chances de son côté grâce notamment à un solide recrutement de plusieurs Red Flames dont la gardienne Nicky Evrard qui rejoindra Chelsea la saison prochaine. Louvain avait dominé la phase classique du championnat mais l’équipe a craqué au plus mauvais moment à cause d’un manque d’expérience et de leadership selon Cécile De Gernier. "Cela s’écroule quand il y a un peu plus de pression. Elles ont fait une belle saison régulière mais c’est devenu plus difficile au moment des playoffs. Cela veut donc dire que le problème ne se situe pas au niveau du jeu mais bien au niveau de la tête. Il ne faut pas oublier que la moyenne d’âge de Louvain est de 22 ans et le manque d’expérience a fait la différence. Leur statut de favorites n’a pas été évident à assumer. Mais au-delà de l’expérience, je pointerai aussi le manque de leadership et le fait de ne pas pouvoir se révolter quand cela devient plus compliqué. On n’a l’impression qu’à Louvain, même s’il y a beaucoup de talent et que cela joue bien au foot, il y a un manque de révolte" conclut notre consultante.