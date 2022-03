Cécile De Gernier : "Luka Elsner n’en a rien à foutre des joueurs"

Les autres participants au débat emboîtent le pas. Pour Cécile De Gernier, le coach du Standard pense avant tout à sa carrière. "C’est comme si ses plans de carrière étaient foutus. Il est super-autocentré. Il ne parle que de lui. Il n’en a rien à foutre des joueurs. C’est comme s’il était venu au Standard pour gravir un palier et puis au final il se plante… Ce n’est pas lui qui est au centre et là il se met au centre", accuse notre consultante.

Pour Marc Delire, les propos d’Elsner sur Bodart sont "vicieux, méchants et maladroits". Stephan Streker trouve quant à lui inacceptable qu’on dise que Bodart "n’a pas fait son boulot". "J’ai de la compassion pour Elsner mais jeter son gardien de but en pâture comme ça… ça me rappelle par moments le discours de Mbaye Leye qui rejetait systématiquement la responsabilité sur les autres. Je trouve ça très étrange… Il n’y a pas un gardien de but qui n’a pas fait d’erreur. Que ce soit Buffon, Casillas, Preud’homme ou Courtois. Ils ont tous fait des erreurs et personne ne dira jamais qu’il n’ont jamais fait son travail."

L’équipe autour de la table a ensuite invité Elsner à se focaliser sur ses manquements et le manque de solutions constatées en deuxième période face à 10 Gantois. Philippe Albert a vu "un football craintif" de la part du Standard. "A 10 contre 11, il doit y avoir un pressing constant sur le porteur du ballon."

Le mot de la fin sera pour Marc Delire : "De la première à la dernière seconde de la deuxième mi-temps, on n’a jamais vu que Gand était à 10. Alors là je demande à Luka Elsner 'Monsieur, est-ce que vous avez fait votre boulot ?'. C’est dingue qu’après ça, il ose dire ce qu’il a dit."