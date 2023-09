Cécile De Gernier : "L’Union Saint-Gilloise me plaît pour son étonnante capacité à adapter ses joueurs à sa mentalité"

Avec un 10/15, l’Union réalise son meilleur début de saison depuis son retour en D1. Et pourtant, tout n’est pas facile pour le club bruxellois qui a perdu pas mal de joueurs lors du mercato d’été. Mais quelle est la recette magique ?

"C’est enfoncer une porte ouverte pour dire que le profil de Teuma n’a pas été remplacé", explique Swann Borsellino ce lundi lors de l’émission La Tribune.

Pourtant, l’Union Saint-Gilloise arrive à de nouveau faire des beaux résultats. Comment est-ce possible : "Elle me plaît pour son étonnante capacité à adapter ses joueurs à la mentalité unioniste", explique Cécile De Gernier.

"Ou à faire bien son recrutement avec des joueurs qui ont directement l’ADN Union. Ils se donnent pour cette équipe. Et ils ont coach qui apporte quelque chose, même si je le trouve un peu moins élégant que ses deux prédécesseurs. Mais il accroche les joueurs à une envie de jouer d’une certaine façon, de presser et de mettre de l’intensité."

Pour Philippe Albert, "c’est incroyable. Avec tous les transferts entrants et sortants, il y a de toute façon ce public qui est encore là à 1-2 à encourager l’équipe. Même quand ça joue mal ou qu’ils sont menés. Et tous ces joueurs qui arrivent à l’Union comme le disait Cécile, ils s’imprègnent de ça, sinon ça ne va pas marcher."

Et Manu Jous de conclure : "Huit joueurs sont partis, Teuma est le moins bien remplacé. Mais ce qui me bluffe le plus, c’est Puertas et Eckert. Ils étaient là la saison passée, jouaient peu, mais ils saisissent leur chance cette année."