Cécile De Gernier fait le bilan de la préparation des Red Flames avant l’Euro : "L’équipe manque peut-être un peu de caractère…"

Les Red Flames ont conclu ce mardi soir leur série de matches de préparation à l’Euro féminin par un large succès face au Luxembourg (6-1). À moins de dix jours du début du tournoi, qui se déroulera en Angleterre, notre consultante Cécile De Gernier, ex-internationale, fait le bilan de la préparation belge.

Quatre matches, deux victoires, deux défaites : les Flames ont soufflé le chaud et le froid. Après une défaite logique contre l’Angleterre (3-0), les Belges ont fait le plein de confiance face à l’Irlande du Nord (4-1) avant de retomber dans leurs travers contre l’Autriche (0-1).

"Il manque un petit quelque chose pour pouvoir atteindre les ambitions fixées par les Red Flames qu’on peut aller chercher avec un peu de pression positive. Dans le jeu ça se passe généralement assez bien. C’est difficile de marquer pour le moment et il faut également faire attention aux erreurs défensives. Mais on a les qualités pour développer un beau football. Il faut voir si elles ne sont pas paralysées par l’enjeu et le stress ou au contraire, si ce stress arrive à les transcender", explique notre consultante.

De manière générale, je trouve les joueuses assez affûtées

Durant ces quatre matches, quelques joueuses du noyau sont sorties du lot selon Cécile De Gernier : "Davina Philtjens est en grande forme. Elle est intelligente dans ses montées sur le flanc gauche et dans ce qu’elle peut apporter offensivement. Elena Dhont revient bien et n’est pas loin d’une place de titulaire. De son côté, Ella Van Kerkhoven peut aussi apporter sa touche en fin de match. Être titulaire sera compliqué pour elle, vu le compartiment offensif déjà bien fourni. On a un peu moins vu Tine De Caigny en préparation mais c’est une joueuse utile pour l’équipe, qui fait des kilomètres. De manière générale, je trouve les joueuses assez affûtées. Le seul point d’interrogation est la défense pour les Flames. Verra-t-on Sari Kees ou plutôt Amber Tysiak à côté de Laura De Neve ? Il faudra faire attention aux erreurs. Ce dont de jeunes joueuses donc il va falloir bien les soutenir."

Le caractère de Tessa Wullaert peut parfois paralyser les plus jeunes joueuses

Outre la jeunesse, l’ex internationale belge pointe le manque de caractère qui pourrait faire défaut aux Red Flames : "L’équipe manque peut-être un peu de caractère, de leadership. On connaît le caractère de notre capitaine Tessa Wullaert qui peut parfois paralyser les plus jeunes joueuses de l’équipe. Il faudrait plus de mordant dans le centre du jeu, au milieu du terrain. Kassandra Missipo pourrait combler ce manque de hargne mais elle ne sera sans doute pas titulaire."

Après ces quatre rencontres, les Flames poursuivront leur préparation à Tubize avant de s’envoler pour l’Angleterre, où elles disputeront leur deuxième Euro de rang après celui en 2017 aux Pays-Bas. Pour rappel, la Belgique a été versée dans le groupe D avec la France, l’Italie et l’Islande. Les Flames disputeront leur premier match le 10 juillet contre les Islandaises.