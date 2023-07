Cécile De Gernier, Audrey Demoustier, Welma Fon et Sara Yuceil : faites la connaissance de nos quatre consultantes pour la Coupe du monde féminine

Red Flame jusque 2017 (33 sélections, 21 caps, 2 buts), Sara Yuceil faisait partie du groupe qui a disputé cette année là l’Euro aux Pays-Bas. En club, elle a notamment porté les maillots du White Star, d’OHL et du Standard (où elle a décroché la BeNeLeague en 2015) mais a aussi tenté l’aventure à l’étranger à Marseille (avec qui elle a marqué contre le... PSG) puis au PSV Eindhoven et à Louvain, en Belgique, où elle a terminé sa carrière de joueuse.

Son souvenir d’une Coupe du monde précédente : "Les stades remplis de la Coupe du monde 1999, et les USA en particulier, je que pense Mia Hamm (NDLR : légende du football américain) a inspiré une génération de joueuses. Moi inclue d'ailleurs..."

Ses nations favorites : "D'abord l'Angleterre, sur sa lancée de l'Euro. L'équipe est un joli mélange de qualité technique et de physique. La coach Sarina Wiegmann à la tête rend le groupe encore plus impressionnant. Puis la France, le mix entre expérience et jeunesse est puissant. Et puis, j'ai joué avec 3 joueuses françaises à Marseille. Pour finir, l'Australie, la qualité présente dans le groupe sera potentiellement démultipliée par l'avantage de jouer chez elles."

Les joueuses à suivre : "Lauren James, Kadidiatou Diani, Sam Kerr."