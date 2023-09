Cécile De Gernier après le partage des Flames en Écosse : "La Belgique n’est pas encore capable de faire le jeu, ça doit être notre objectif"

Les Red Flames ont partagé l’enjeu en Écosse, mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Dominée pendant la majeure partie du match, la Belgique a pourtant mené, avant de concéder un but dans les arrêts de jeu (1-1). Notre consultante Cécile De Gernier est revenue sur cette rencontre au micro de Lise Burion.

"Les circonstances font que le partage n’est pas facile à accepter, mais il est logique. On aurait même pu perdre ce match. Ce qui est dommage, c’est la fin de match mal gérée. Les Belges ne parvenaient pas à garder le ballon, certaines remplaçantes ne savaient pas où se positionner. Finalement, le but aurait même pu tomber plus tôt", a analysé notre consultante.

Une victoire prestigieuse face aux Pays-Bas et un partage en Écosse : que retenir de ces deux matches de Ligue des Nations ? "On est désormais capable de battre une équipe comme les Pays-Bas… Mais il reste également beaucoup de choses à apprendre. Il faut grandir dans beaucoup de domaines. Les Flames ne sont pas prêtes à faire le jeu, on l’a vu contre l’Écosse. On est une équipe qui défend bien, avec un bon bloc. On remonte de mieux en mieux la balle mais on n’est pas encore capable d’avoir la possession de balle contre des équipes de notre niveau. Ça doit être notre objectif à l’avenir".

Après deux rencontres, la Belgique est en tête du groupe A avec un beau bilan de 4 points sur 6. Elle devance les Oranjes (3 points), l’Angleterre (3 points) et l’Écosse (1 point).

"Comme l’a dit le sélectionneur Yves Serneels, les Red Flames auraient signé des deux mains pour avoir 4 points après ces 2 premiers matches. Il faut croire en nos qualités tout en gardant les pieds sur terre", a conclu Cécile De Gernier.