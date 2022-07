Cécile De Gernier après la qualification des Red Flames contre l’Italie : "Il faut laisser jouer les filles au football en Belgique !"

La soirée restera gravée dans de nombreuses mémoires : les Red Flames sont qualifiées pour les quarts de finale d’un grand tournoi pour la première fois de leur Histoire. En battant l’Italie au bout du suspense (0-1, but de Tine De Caigny), au bout de l’effort, dans la fournaise anglaise (le pays est en alerte rouge…), les footballeuses belges ont écrit la plus belle page de leur Histoire. Retour sur cette soirée riche en émotions avec notre consultante Cécile De Gernier.

Cécile, ce match a fait passer les supporters par toutes les émotions. Qu’avez-vous envie de retenir en priorité ?

"Avant tout : la qualification, ça me semble évident. Après, on savait que ça allait être un match compliqué du début à la fin. On a eu nos moments, certains meilleurs que d’autres, on a réussi à faire le dos rond et à s’imposer. C’est ça qu’il faut retenir."

On l’a dit plusieurs fois pendant le match : les Red Flames ont plié mais n’ont pas rompu. C’est au courage qu’elles sont allées chercher cette qualification ?

"Les Flames font preuve de beaucoup de caractère pendant cet Euro, et ça c’est impressionnant. Ici la question n’était pas de revenir au score, ni de perdre par une petite différence de buts, mais bien de montrer ses qualités et de faire preuve d’audace, comme on l’a déjà dit plusieurs fois aussi. Et ici il y avait vraiment des vagues bleues qui arrivaient en continu, mais personne n’a rien lâché et c’est ça le plus important à retenir de cet Euro actuellement."

On a aussi beaucoup parlé de l"âme" de cette équipe lors de l’Euro 2017, d’un vrai sentiment collectif où chacune se battait pour l’autre. On retrouve ça dans ce match et cette qualification ?

"Oui ! Et c’est assez typiquement belge, chez les dames comme chez les messieurs en fait : on n’est pas l’équipe la plus technique ni la plus physique du monde, mais par contre on est une des équipes les plus solidaires. Et c’est aussi comme ça qu’on gagne des matches."