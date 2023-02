Cécile De Gernier après l’Arnold Clark Cup des Red Flames : "Il y a du talent et de l’avenir mais on ne progresse pas du jour au lendemain"

Victorieuses face à l’Italie et la Corée du Sud, les Red Flames ont terminé leur Arnold Clark Cup sur une mauvaise note mercredi soir avec une défaite 6-1 face à l’Angleterre lors d’un match à sens unique. Que retenir de ces trois matches de notre équipe nationale ? On fait le point avec notre consultante Cécile De Gernier.

"C’est dommage dans les chiffres. Si on avait pris deux buts de moins lors de ce dernier match, c’était plus acceptable. C’est dommage après un beau tournoi. N’oublions pas que les Flames ont quand même battu deux grosses équipes comme l’Italie et la Corée du Sud", rappelle-t-elle au micro de Lise Burion.

"On sait qu’il y a un objectif de top 10 FIFA à moyen-court terme (la Belgique est 20e pour le moment). La Corée est 10e et ces jeunes Red Flames, avec cette nouvelle génération qui arrive, ont été supérieures aux Coréennes. Ça joue bien, vite, vers l’avant et ça ose surtout jouer. C’est ça qu’il faut surtout retenir de ce tournoi."

L’intégration des jeunes au noyau est d’ailleurs un des points positifs de cette expédition en Angleterre, avec notamment les belles prestations de Marie Detruyer. Il faudra toutefois être patient et ne pas prétendre une progression trop rapide de la part de notre équipe nationale.

"Il y a de l’avenir et du talent. On va progresser mais il ne faut juste pas penser que cela se fera du jour au lendemain. Si on veut continuer à grandir, c’est important de ne pas prendre trop de claques. Alors oui, il faut jouer contre des adversaires plus forts pour progresser mais il faut faire attention à ne pas brûler les étapes."