Cécile De Gernier après France-Belgique : "Les Red Flames ont joué avec audace"

On le savait : face à la France il fallait une organisation sans faille. Et l’équipe l’a bien appliqué. "L’organisation défensive était meilleure, peut-être aussi parce qu’on devait moins penser à se projeter vers l’avant. Mais petit à petit on a réussi à faire reculer la France et on a pu se projeter correctement. Et clairement, cette équipe belge a joué avec beaucoup d’audace, il faut le reconnaître, beaucoup de caractère. Alors, il faut être honnête, le score ne reflète pas exactement la physionomie du match non plus. On aurait pu prendre quand même beaucoup plus de buts, mais on sent que la Belgique progresse. Dans la vitesse d’exécution il y a peut-être encore un petit temps de retard par rapport à une équipe comme la France. Mais vraiment, elles progressent !"