Cécile de France, drôle et magnétique dans deux portraits de femmes à l’affiche du FIFF

Nous sommes dans l’entre-deux tours des élections présidentielles. La tension est vive pour la campagne de Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel). Mademoiselle Pove (Cécile de France) est une journaliste politique qui a été reléguée aux sports car trop encombrante. Son rédacteur lui demande de reprendre son poste pour couvrir la campagne. Accompagnée de son technicien (Nicolas Marnier), elle va mener une enquête sur ce candidat qu’elle a connu beaucoup moins lisse. Entre secrets et menaces d’attentat, l’ambiance du film oscille entre la comédie et le thriller à suspense. Cécile de France nous parle de l’approche d’Albert Dupontel.

"Ce que j’aime dans son cinéma, et c’est pour cela qu’il est si populaire, c’est qu’il partage son désarroi. Il a une indignation au fond de lui qui lui fait raconter des choses qui nous parlent à tous. Un peu comme Charlie Chaplin le faisait lorsqu’il dénonçait certaines choses, avec la noblesse du divertissement. Au travers du rire et de la comédie on peut parler de choses très profondes, comme la soif de pouvoir, la cupidité, la violence avec laquelle on domine le monde. Son cinéma est un peu un miroir qu’il nous tend, dans lequel on peut observer notre propre folie, et cela provoque chez nous une élévation de conscience, un désir d’accéder à notre plein potentiel d’être humain".

Sa participation au film n’a pas été le fruit du hasard. Casting et même essai ont été nécessaires pour satisfaire l’exigence du réalisateur. Le duo comique qu’elle forme avec Nicolas Marnier a demandé beaucoup de travail d’ajustement.

"Nous avons beaucoup répété avec Nicolas et Albert car il fallait trouver cette complémentarité du binôme, d’un Auguste et d’un clown blanc. […] L’Auguste avec son regard tendre et naïf va poser des questions, il ne comprend jamais rien et mon clown blanc est un personnage très cérébral, qui va comprendre les choses. Ensemble, avec ses questions et mes réponses, on emmène les spectateurs pour comprendre cette histoire et remonter le fil de l’enquête. C’est un film amusant, divertissant, qui parle de choses profondes mais de manière joyeuse et collective".