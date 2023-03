Cécile Chaminade, pianiste et compositrice prodige

"[La musique de Chaminade] a une certaine délicatesse et grâce féminines, mais elle est étonnamment superficielle et manque de variété… Mais dans l’ensemble, ce concert a confirmé la conviction de beaucoup que si les femmes peuvent voter un jour, elles n’apprendront jamais à composer quelque chose qui en vaille la peine. Toutes semblent superficielles quand elles écrivent de la musique…" - New York Evening Post, à propos d’une performance au Carnegie Hall en 1908. Dans cet article, ce que l’on reproche tout de suite à Cécile Chaminade, c’est d’être une femme. Elle serait superficielle, comme il est d’usage de l’être quand on est une femme. Cette critique la suivra toute sa vie. Peut-être est-ce dû à ces avis durs et injustes qui la réduisent au rang de femme superficielle dont la musique serait trop féminine pour être comparée à celle des hommes et peut-être également à cause d’un désintérêt pour la musique romantique tardive, que sa réputation décline durant le XXe siècle.

Mais aux Etats-Unis, la compositrice est une figure moderne et suscite un tel engouement que de nombreux "Clubs Chaminade" sont créés. Là-bas, aspirantes compositrices et musiciennes se côtoient avec en point commun une certaine admiration pour la compositrice.

Durant la première guerre mondiale, elle met de côté sa carrière de compositrice pour diriger un hôpital londonien. Par la suite, Cécile Chaminade se fera rare, ne se produisant plus en public mais composant certaines fois encore quelques pièces souvent réservées aux salons privés.

Cécile Chaminade est la première musicienne à recevoir la Légion d’honneur française en 1913. Parmi ses 400 compositions, près de 200 pièces pour piano entre ses œuvres pour orchestre, ses concertos, ses nombreuses mélodies ou encore sa musique de chambre. La compositrice s’éteint en 1944 à Monte-Carlo.