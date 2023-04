Cécile Bois victime de harcèlement sexuel sur un tournage

Invitée sur le plateau de Buzz TV ce jeudi 13 avril, Cécile Bois, l’interprète de Candice Renoir, a révélé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d’un réalisateur.

Les faits se sont produits sur un tournage il y a quelques années, avant que n’émerge le mouvement Me Too. "Juste avant de tourner, il venait se frotter contre moi derrière, il venait me parler à l'oreille d'une façon libidineuse. À la cantine, il me proposait de le rejoindre dans son studio avant le tournage... Ce n'était pas caché" a développé la comédienne.

Pour autant, Cécile Bois n’a pas réagi, car à l’époque, la parole des femmes n’avait encore été libérée sur le sujet, aussi ce type de comportements était-il souvent banalisé. "Je crois que j'ai ri en rentrant chez moi en me disant : “il ne doute de rien le mec”" raconte-t-elle.

Le lendemain, elle a néanmoins relaté l’incident aux assistants présents sur le tournage, qui ont aussitôt pris la défense du réalisateur en question. "Oh tu sais, il est comme ça, ça fait partie de son charme !" lui a-t-on notamment répondu.

Cécile Bois a toutefois précisé que le comportement inapproprié de ce réalisateur ne l’avait pas spécialement marquée : "C'était anecdotique et ça ne m'a pas bouleversé au point de porter plainte", explique-t-elle.