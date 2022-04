Cécile Bois plus en forme que jamais dans la 10e et dernière saison de "Candice Renoir"

Cécile Bois est de retour dans son rôle de femme-flic pétillante et pleine de charme ! Du romanesque, de la comédie et du romantisme sont au programme de cette nouvelle et dernière saison de six épisodes. Une coproduction RTBF à suivre tous les dimanches, dès le 10 avril à 20h55 sur La Une et Auvio.

Depuis dix ans, Candice Renoir séduit le public par son ton simple et sans prétention, et sa galerie de personnages attachants, à commencer par son anti-héroïne aussi rafraîchissante qu'imparfaite, femme-flic et mère célibataire qui assume ses échecs et ses erreurs. Alors, après ces dix années intenses, comment va-t-elle tourner la page ?