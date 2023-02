Cécile Bois de retour en influenceuse culinaire dans "Le Goût du Crime"

Gastronomie et enquête s'unissent dans cette fiction emmenée par Cécile Bois et Charlie Dupont. Après le meurtre de son oncle, une critique culinaire vient en aide à la police en devenant leur indic… Une coproduction RTBF à découvrir le mardi 7 mars à 20h25 sur La Une et Auvio.

Elle a été la star de Candice Renoir pendant plus de 10 ans. La voilà de retour sur le petit écran dans un téléfilm en deux parties qui mêle cuisine et crime.

L'actrice française se glisse dans la peau de Laure Grenadier, critique gastronomique reconnue et suivie par des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Le monde de la cuisine et de la police vont se télescoper lorsque le meurtre odieux de son oncle, qui tenait un bouchon lyonnais réputé, vient mettre son grain de sel dans son existence. L'enquêteur Nicolas (qui n'est autre que son ex-compagnon) comprend rapidement que la position de Laure dans le milieu de la restauration et le respect qu'elle inspire sont des atouts pour son enquête.