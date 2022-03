Cécile Aubry, la créatrice de "Pick et Nicolas" évoque ses personnages en 1959

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus particulièrement dans les années cinquante. La semaine du livre se clôture et à cette occasion Hugues Hamelynck vous a fait découvrir des images d'archives aves des auteurs de livres, de la BD, des romans et des livres pour enfants.

Pour terminer en beauté, on part en 1959, la créatrice du personnage de Belle et Sébastien, Cécile Aubry, auteur de livres pour enfants, dessine les personnages de son livre " Pick et Nicolas ".

Ecoutez plutôt !