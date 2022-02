Ceci n’est pas... un Maigret

Simenon était dithyrambique quand il évoquait le jeu de Jean Gabin en Maigret. Notez que l’écrivain avait aussi dit ça de son ami Michel Simon vu en Maigret dans le film "Brelan d’as" sorti en 1952. Le premier Maigret avec Gabin s’intitule "Maigret tend un piège". Réalisé par Jean Delannoy en 1958, on suit d’abord notre commissaire complètement perdu après une série de meurtres causés en pleine canicule en été à Paris. Alors que l’assassin semble insaisissable, Maigret décide de lui tendre un piège. Sachant que ses victimes ont toutes le même profil, il convoque toutes les auxiliaires de la police correspondant audit profil. Entraînées pour réagir en cas d’attaque, ces policières parcourent les rues de la capitale française en attendant l’impensable… Classique et efficace, ce "Maigret tend un piège" balance entre le polar, le drame et la comédie de mœurs. Huis clos à ciel ouvert dans ce Montmartre terrorisé par un tueur en série, on retrouve dans ce film de la tension, de l’angoisse, de la psychologie et un Maigret qui rumine, qui semble impuissant face à la folie d’un assassin. Un Maigret terriblement humain incarné par Jean Gabin dont la gouaille, le débit et l’accent collent on-ne-peut-mieux aux dialogues imaginés par Michel Audiard. Gabin retrouvera encore ce personnage dans "L’affaire Saint-Fiacre" (en 1959) et "Maigret voit rouge" (en 1963).