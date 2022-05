CEB : les directions d’écoles fondamentales opposées à un retour des corrections "à la chaîne"

Pour cette édition 2022 du CEB, les enseignants de 6ème primaire vont retrouver le système de chaînes de correction. Concrètement : les professeurs sont répartis en grandes salles de correction et récupèrent les copies d’élèves qui ne sont pas forcément les leurs. Sur chaque banc, ils retrouvent une question (parfois 2 ou 3), et doivent alors corriger des tas de réponses à une seule et même question. De plus, ces corrections se font dans des grandes salles, dans des conditions jugées éprouvantes car souvent bruyantes.

Selon un sondage interne chez les enseignants : plus de 9 professeurs sur 10 se disent opposés à cette méthode de chaînes de correction. Ils préfèrent plutôt corriger l’entièreté des examens de leurs propres élèves, en plus petits groupes, dans leurs écoles respectives. C’est d’ailleurs cette méthode qui avait été mise en place exceptionnellement l’an dernier, suite au COVID, et qui est toujours en place dans le secondaire pour le CE1D et le CESS. Avec un avantage selon les instituteurs : cela permet de voir les erreurs de leurs élèves, déterminer où se situe le problème d’enseignement, et ainsi pouvoir se remettre en question.