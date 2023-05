CEB : les astuces de « Viens je t’explique » pour vos enfants

Si vos enfants sont en 6ème primaire, ils passeront bientôt le CEB, le certificat d’études de base. Un examen qui les stresse peut-être. Pour les aider à passer au mieux ce cap important, Luana et David Dieu de l’émission " Viens je t’explique " vous donnent quelques astuces.

Le CEB aura lieu durant 4 jours : lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 juin. Il n’y aura donc pas de CEB le mercredi.

Les épreuves durent entre 40 et 75 minutes et portent sur le français, les mathématiques et l’éveil. Pour réussir, il faut répondre correctement à au moins la moitié des questions.

Premier truc magique pour réussir : bien lire les consignes et même les lire 2 fois avant de commencer à répondre.

Un autre petit truc est de mettre en couleur les mots importants des questions.

David vous aide aussi à réviser dans " Viens, je t’explique " : que faut-il réviser et comment réviser selon les matières ? Et surtout, David a fouillé les CEB des années précédentes pour retrouver les thématiques importantes qui reviennent régulièrement lors des épreuves.

Les révisions avec David Dieu dans " Viens je t’explique " commenceront le mercredi 31 mai.