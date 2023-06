CEB de français : des conseils pour réussir !

Dans certains CEB on vous interrogera sur l'intention de l'auteur. Il faudra réfléchir un peu. L'auteur a voulu m'informer de quelque chose ? Dans ce récit, pas vraiment. A-t-il voulu m'expliquer ou me convaincre ? On peut déduire de cette histoire qu'être reconnaissant et dire merci sont deux choses essentielles dans les rapports humains. Si la vieille dame avait remercié la fée elle aurait sans doute pu continuer à vivre dans son château. Le but de l'histoire peut être aussi tout simplement de nous donner du plaisir : le plaisir de s'évader, d'imaginer, de rêver. Il peut y avoir plusieurs intentions.