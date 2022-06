CEB : comment gérer son stress ?

Dans quelques jours, les élèves de 6ème démarreront le CEB. Un moment très attendu mais parfois aussi redouté. Comment gérer son stress et mettre toutes les chances de son côté ?

Le cœur qui s’emballe, la transpiration dans le dos... Et oui, les examens, ça provoque du stress. C’est tout à fait normal ! Et les raisons de stresser sont nombreuses. Elles viennent de la peur de l’échec. Car dans la vie, on n’aime évidemment pas rater !

Pour se détendre et faire le vide dans sa tête, Ariane Baye, Professeure en Sciences de l’Education à l’ULiège, conseille un petit exercice centré sur la respiration pour revenir à soi de manière plus apaisée. De quoi envisager cette épreuve avec plus de sérénité.

Bon CEB à tous !