CEB, CESS : qui élabore les questions des épreuves certificatives externes ?

C’est une porte qu’on ne pousse que très rarement. Voici le groupe de travail qui planche sur les épreuves du CEB, le certificat d’études de base. Autour de la table, des enseignants, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques de partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils discutent au sujet d’une proposition de question et la présidente de cette assemblée entame les débats : "Je pense qu’on peut tout de suite passer la parole à nos collègues de mathématiques. Alors, nous avons une première question, et donc vous avez probablement des commentaires à nous formuler ?"

Une première enseignante prend la parole : "Cette question me semble assez complexe. Elle est très intéressante au niveau de l’apprentissage en classe. Mais lors d’une évaluation, elle l’est peut-être beaucoup moins."

Une deuxième enchaîne : "Ce qui me dérange le plus, c’est qu’il y a beaucoup de réponses possibles. Cela risque de poser des problèmes au niveau des corrections. Je pense qu’au vu de la discussion, on serait plutôt dans l’idée de proposer de la supprimer ?"