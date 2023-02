Ce weekend, on tue le temps en essayant de deviner quand ces photos ont été prises

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on voyage dans le temps, une photo à la fois. Et c’est sur Chronophoto que ça se passe. Le principe est simple. Le site vous affiche une photo au hasard, et c’est à vous de deviner en quelle année la photo a été prise. Selon votre réponse, le jeu vous accorde plus ou moins de points. À vous de tout donner en cinq rounds.

En bon enquêteur du dimanche, on s’attache évidemment à des détails, comme la mode vestimentaire, la présence de certains objets ou la qualité de la photo, mais comme vous le constaterez assez rapidement, ce n’est pas aussi simple que cela. Par contre, c’est terriblement addictif.