Ce week-end, un tas d’activités vous attendent en Wallonie et à Bruxelles

Fruitparty est un projet qui vise à la création d’un verger diversifié qui sera destiné à l’autocueillette. Ce n’est pas moins d’1,3 hectares qui seront aménagés avec la plantation de 360 arbres, 1500 arbustes et 7200 herbacées. En plus de favoriser la biodiversité, le verger ouvert à tous sera un vecteur social indéniable. Il vous est proposé de participer à la plantation des arbres ce week-end, de découvrir par la même occasion un beau sentier de randonnée et des activités pour les enfants sont prévues.

Quand ? Les 26 et 27 novembre 2022, de 9h30 à 17h00

Où ? Rue de Lizée 9 – 5332 Crupet

Infos : Attention, une inscription sur le site web est nécessaire pour assister à l’événement.