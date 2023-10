Ce week-end : théâtre pour les tout petits et découverte des étoiles à travers la Belgique

"La lune est le rêve du soleil" est le dernier spectacle de la compagnie Baby or not ! Une compagnie spécialisée dans le théâtre très jeune public et les environnements textiles pour bébés. À partir d’éléments simples et modulables, deux sœurs évoluent au gré de leurs trouvailles. D’une cabane à un bateau, d’un ring à une boîte à musique, elles nous emmènent dans leur sillage dans un univers tendre et poétique. Ce spectacle nous parle de la possibilité de combiner nos différences en apprenant des autres sans pour autant disparaître à soi. Une pièce de théâtre audacieuse à venir déguster en famille au Centre Culturel de Jette ce samedi 14 octobre.

Information et réservation sur le site du Centre Culturel de Jette.