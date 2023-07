Ce week-end, rendez-vous au Brussels Challenge Major Edition

Si vendredi n’est pas la journée la plus intense du côté compétitif, toute la soirée sera réservée aux jeux choisis par la communauté en plus des cinq jeux principaux du tournoi, à savoir Tekken 7, Street Fighter 6 et Super Smash Bros Ultimate mais également Guilty Gear Strive et The King of Fighters XV !

Par contre, une fois le samedi arrivé, on passe aux choses sérieuses ! Les premières rencontres sur Street Fighter, Super Smash Bros Ultimate et Guilty Gear Strive devraient débuter dès 10 heures du matin. On te donne d’ailleurs rendez-vous sur notre chaîne Twitch pour suivre l’intégralité de la compétition sur Street Fighter 6 dès 10 heures ce samedi.