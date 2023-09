Ce week-end, on tue le temps en zoomant sur un chef-d’œuvre de Jan van Eyck

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose d’entrer au plus près dans une œuvre mythique de Jan van Eyck. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit du retable de L'Agneau mystique, exposé à la Cathédrale Saint-Bavon de Gand.

Le site permet de zoomer sur ce retable, très souvent volé, qui représente l'adoration de l'agneau mystique. En cours de restauration, le retable est présenté sous toutes ses coutures sur le site. Vous pourrez ainsi "zoomer sur chaque coup de pinceau et chaque morceau de craquelure, regarder les rayons X et l'imagerie infrarouge ou plonger dans l'histoire et l'iconographie étranges.”