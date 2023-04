Ce week-end, on tue le temps en visitant un vaisseau spatial dédié à la pop culture

Le week-end est enfin là, et quoi de mieux pour se vider le cerveau que de traîner sur un site inutile et donc tout à fait indispensable ? Ça tombe bien, c’est le concept de cette rubrique.

Cette semaine, on vous propose de faire un détour par Floor796, soit le niveau 796 d’un vaisseau spatial imaginé par l’artiste russe 0x00. Comme il l’explique sur son site, "Floor796 est une scène d'animation en constante expansion montrant la vie du 796ème étage d’une immense station spatiale ! Le but du projet est de créer une animation aussi grande que possible, avec de nombreuses références à des films, des jeux, des animes et des mèmes."